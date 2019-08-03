Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с менеджерской компанией Dominance MMA.

Представитель спортсмена Ризван Магомедов рассказал ТАСС об условиях договора. "Подписан контракт на пять лет", - сказал Магомедов.

Руководителем компании является менеджер Али Абдель-Азиз, с которым Нурмагомедов работает с 2014 года. В июне нынешнего года Абдель-Азиз помог Нурмагомедову заключить более выгодный контракт с UFC. По этому соглашению россиянин стал самым высокооплачиваемым бойцом этой организации.

Ближайший бой россиянин проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье. Всего на счету Нурмагомедова в ММА 27 побед и ни одного поражения.