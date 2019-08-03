Повышен предельный возраст службы в органах внутренних дел

Закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел и увеличивающий предельный возраст пребывания сотрудников на службе, подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Закон увеличивает предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Так, в частности, возраст пребывания на службе для подполковников и майоров увеличится с 50 до 55 лет, для полковников - с 55 до 60 лет, для генералов - до 65 лет. Для служащих, имеющих другие звания, верхняя планка останется на уровне 50 лет.

При этом предельный возраст поступления на службу на указанные должности будет повышен с 35 до 40 лет.