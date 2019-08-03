"ПСЖ" без Неймара стал рекордсменом по победам в Суперкубке Франции

Победив "Ренн" со счетом 2:1, "ПСЖ" даже без помощи бастующего Неймара стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке Франции. Теперь у парижан уже девять трофеев.

Участие в игре бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, который нынешним летом объявил о намерении уйти из клуба, стало одной из главной интриг матча за Суперкубок Франции, который прошел в китайском городе Шэньчжень. Пока его судьба не ясна, но сам футболист хоть и прибыл в расположение команды с большим опозданием, но в матче участия не принимал.

"Ренн" открыл счет уже на 13-й минуте стараниями полузащитника Адриэна Юну. После перерыва главная звезда "ПСЖ" в отсутствие Неймара Килиан Мбаппе счет сравнял. А ближе к концу встречи Анхель Ди Мария результативно исполнил штрафной - 2:1.

Благодаря этой победе "ПСЖ" стал обладателем трофея в девятый раз. Столько в Суперкубке Франции не побеждал никто. Восемь титулов в активе "Лиона".

Любопытно, что в прошлом сезоне "Ренн" встречался с "ПСЖ" в финале Кубка Франции и победил в серии пенальти.