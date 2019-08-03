Новости

На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар 13:11
Названы регионы-лидеры по обнаруженным психическим расстройствам 13:00
Назван "скрытый" ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией 12:35
Путин: Армейские международные игры становятся замечательной традицией 12:27
Минск призывает не допустить размещения РСМД в Европе 11:53
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека 11:45
Назван предполагаемый соперник Федора Емельяненко 11:36
Альпинист из Румынии повредил ногу при восхождении на Эльбрус 11:31
Крупный пожар в здании в центре Москвы потушен 11:25
В Приамурье увеличилось число подтопленных населенных пунктов 11:15
Драка россиян на борту самолета Стамбул-Екатеринбург попала на видео 11:15
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии 11:00
Тиль вылетает в Москву для подписания контракта со Спартаком" 10:10
Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером 10:07
Стало известно, сколько зарабатывает Зеленский на посту президента 10:07
Путин подписал законы об уточнении понятия шпионских устройств 10:05
На конкурсе "Мисс Венесуэла" отказались называть параметры победительницы 09:54
Крупный пожар в центре Москвы локализован 09:42
Крупный пожар произошел в столичном районе Замоскворечье 09:18
Центральный рынок в столице не откроется - владельцы опасаются провокаций 09:10
Месси дисквалифицирован на три месяца 09:03
В Германии изъята рекордная партия наркотиков на миллиард евро 08:51
В Хабаровске экстренно закроют дамбу, чтобы в город не вошла вода 08:48
В Сети высмеяли мать жениха за попытку перещеголять невесту 08:42
В США три человека погибли при обрушении утеса на популярном пляже 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
03.08.2019 12:27
Рубрика: Власть

Путин: Армейские международные игры становятся замечательной традицией

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Пятых Армейских международных игр.

По словам главы государства, эти ежегодные соревнования уже стали замечательной традицией, настоящим зрелищным и ярким праздником - не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится.

Фото: Пресс-служба "Почты России"
К юбилею Армейских международных игр выпущены почтовые марки

Владимир Путин отметил, что на Играх тысячи лучших военнослужащих продемонстрируют свое искусство и выучку, умение четко, эффективно и слаженно решать поставленные задачи, находить нестандартные решения в ходе сложнейших заданий.

Также президент подчеркнул тот факт, что формат Армейских игр вносит вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление конструктивных, партнерских связей в интересах обеспечения безопасности, коллективного ответа на реальные угрозы стабильности на планете.

Сегодня, 3 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл Армейские международные игры. Шойгу отметил, что практика проведения соревнований свидетельствует о правильности принятого пять лет назад решения об организации конкурсов воинского мастерства.

Власть Работа власти Власть Безопасность Президент РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа
Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В посольстве РФ прокомментировали последние санкционные шаги США
Путин подписал закон о повышении детских пособий