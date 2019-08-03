Путин: Армейские международные игры становятся замечательной традицией

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Пятых Армейских международных игр.

По словам главы государства, эти ежегодные соревнования уже стали замечательной традицией, настоящим зрелищным и ярким праздником - не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится.

Владимир Путин отметил, что на Играх тысячи лучших военнослужащих продемонстрируют свое искусство и выучку, умение четко, эффективно и слаженно решать поставленные задачи, находить нестандартные решения в ходе сложнейших заданий.

Также президент подчеркнул тот факт, что формат Армейских игр вносит вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление конструктивных, партнерских связей в интересах обеспечения безопасности, коллективного ответа на реальные угрозы стабильности на планете.

Сегодня, 3 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл Армейские международные игры. Шойгу отметил, что практика проведения соревнований свидетельствует о правильности принятого пять лет назад решения об организации конкурсов воинского мастерства.