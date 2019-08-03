Путин подписал закон, разрешающий искать пропавших детей по их смартфону

Когда пропадает ребенок, часы и минуты, которые уйдут на его поиск, влияют на саму возможность спасения его жизни или, как формулируют профессионалы, - "недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается". Поэтому новый закон позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка.

Подписанный главой государства закон "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "Об оперативно - розыскной деятельности" создаст "дополнительные правовые условия" для оперативного поиска без вести пропавших детей. Имеется в виду быстрое определение их возможного местонахождения с использованием геолокационных данных.

Насколько важен закон говорит страшная статистика Следственного комитета и МВД. По официальным данным, ежегодно в полицию поступают десятки тысяч заявлений об исчезновении детей. За последние пять лет разыскивалось около 40 тысяч несовершеннолетних. Из них почти 13,5 тысячи - это малолетние.

Так, в 2017 году искали 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40 процентов - это совсем маленькие дети. В первом квартале 2018 года в розыске было около 2500 детей, из которых 805 малолетних.

По той же статистике в среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается только 10 процентов уголовных дел из всего количества розыскных дел.

У очень многих пропавших детей, и это точно известно, при себе были мобильные устройства - телефоны, планшеты, "умные" часы и прочие вещи. Все они имеют систему определения координат. Поисковики знают - в первые часы и даже дни это оборудование бывает включенным, что могло бы точно показать, где сейчас ребенок.

Но правовых оснований тут же "посмотреть", где телефон пропавшего, не было. Без решения суда, даже по слезным просьбам родителей, такие данные нельзя запросить и получить. А на оформление запроса и получение разрешения требуются не только часы, но и драгоценные дни. Очень часто такое решение суда было уже не нужно...

Четкое процессуальное регулирование порядка требования и получения информации о геолокации дает правовую защиту для родных ребенка и, как утверждают авторы закона, "повысит уровень ответственности правоохранительных органов за оперативность реагирования на сообщения по факту исчезновения детей".

Что конкретно изменилось? Статья 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" дополнена новой частью, по которой в случае получения сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем и при наличии письменного согласия одного из родителей или "иного законного представителя несовершеннолетнего" и на основании постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, "допускается получение сведений о местонахождении несовершеннолетнего на основе геолокации принадлежащего несовершеннолетнему абонентского устройства или иного оборудования, а равно используемого им абонентского устройства или иного оборудования при письменном согласии владельца такого устройства или оборудования".

В течении 24 часов надо обязательно уведомить суд или просто судью, что место нахождения устройства запрошено.

Подчеркнем - важным условием доступа к информации о местонахождении ребенка названо письменное согласие одного из родителей или его законного представителя, а также владельца используемого ребенком мобильного устройства.

Законопроект был поддержан Минкомсвязи, МВД, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, Роскомнадзором и членами Экспертного совета при заместителе председателя Государственной Думы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.