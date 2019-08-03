Путин подписал закон, разрешающий искать пропавших детей по их смартфону

Новости

В Приамурье число подтопленных населенных пунктов увеличилось 11:15
Драка россиян на борту самолета Стамбул-Екатеринбург попала на видео 11:15
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии 11:00
Тиль вылетает в Москву для подписания контракта со Спартаком" 10:10
Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером 10:07
Стало известно, сколько зарабатывает Зеленский на посту президента 10:07
Путин подписал законы об уточнении понятия шпионских устройств 10:05
На конкурсе "Мисс Венесуэла" отказались называть параметры победительницы 09:54
Крупный пожар в центре Москвы локализован 09:42
Крупный пожар произошел в столичном районе Замоскворечье 09:18
Центральный рынок в столице не откроется - владельцы опасаются провокаций 09:10
Месси дисквалифицирован на три месяца 09:03
В Германии изъята рекордная партия наркотиков на миллиард евро 08:51
В Хабаровске экстренно закроют дамбу, чтобы в город не вошла вода 08:48
В Сети высмеяли мать жениха за попытку перещеголять невесту 08:42
В США три человека погибли при обрушении утеса на популярном пляже 08:37
Третью группу косаток отправили на судне по Амуру для выпуска на волю 07:54
В США подсчитаны расходы на расследование спецпрокурора Мюллера 07:52
Ученые рассказали, какие болезни чаще "преследуют" родившихся зимой 07:23
В Китае более 60 человек госпитализированы из-за утечки хлора в бассейне 07:19
В Индонезии один человек погиб в результате землетрясения 07:06
В Якутии сократилось число лесных пожаров 06:38
В Москве сегодня потеплеет до +18 градусов 06:13
В канадской деревне объявлена эвакуация из-за схода поезда с химикатами 05:39
КНДР: Второго августа состоялись испытания новой РСЗО 04:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
03.08.2019 10:33
Рубрика: Власть

Путин подписал закон, разрешающий искать пропавших детей по их смартфону

Текст: Наталья Козлова
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий искать пропавших детей по их смартфону. Это очень важный документ, который необходим правоохранителям, которые ищут ребенка. Об этом законе говорили давно и на самом высоком уровне. Поправлена одна статья - 8-я, закона "Об оперативно-розыскной деятельности ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Когда пропадает ребенок, часы и минуты, которые уйдут на его поиск, влияют на саму возможность спасения его жизни или, как формулируют профессионалы, - "недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается". Поэтому новый закон позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка.

Фото: iStock
Путин подписал закон о повышении детских пособий

Подписанный главой государства закон "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "Об оперативно - розыскной деятельности" создаст "дополнительные правовые условия" для оперативного поиска без вести пропавших детей. Имеется в виду быстрое определение их возможного местонахождения с использованием геолокационных данных.

Насколько важен закон говорит страшная статистика Следственного комитета и МВД. По официальным данным, ежегодно в полицию поступают десятки тысяч заявлений об исчезновении детей. За последние пять лет разыскивалось около 40 тысяч несовершеннолетних. Из них почти 13,5 тысячи - это малолетние.

Так, в 2017 году искали 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40 процентов - это совсем маленькие дети. В первом квартале 2018 года в розыске было около 2500 детей, из которых 805 малолетних.

По той же статистике в среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается только 10 процентов уголовных дел из всего количества розыскных дел.

У очень многих пропавших детей, и это точно известно, при себе были мобильные устройства - телефоны, планшеты, "умные" часы и прочие вещи. Все они имеют систему определения координат. Поисковики знают - в первые часы и даже дни это оборудование бывает включенным, что могло бы точно показать, где сейчас ребенок.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Как родители могут контролировать безопасность ребенка в лагере

Но правовых оснований тут же "посмотреть", где телефон пропавшего, не было. Без решения суда, даже по слезным просьбам родителей, такие данные нельзя запросить и получить. А на оформление запроса и получение разрешения требуются не только часы, но и драгоценные дни. Очень часто такое решение суда было уже не нужно...

Четкое процессуальное регулирование порядка требования и получения информации о геолокации дает правовую защиту для родных ребенка и, как утверждают авторы закона, "повысит уровень ответственности правоохранительных органов за оперативность реагирования на сообщения по факту исчезновения детей".

Что конкретно изменилось? Статья 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" дополнена новой частью, по которой в случае получения сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем и при наличии письменного согласия одного из родителей или "иного законного представителя несовершеннолетнего" и на основании постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, "допускается получение сведений о местонахождении несовершеннолетнего на основе геолокации принадлежащего несовершеннолетнему абонентского устройства или иного оборудования, а равно используемого им абонентского устройства или иного оборудования при письменном согласии владельца такого устройства или оборудования".

Фото: EPA
Какой смартфон не вреден для ребенка

В течении 24 часов надо обязательно уведомить суд или просто судью, что место нахождения устройства запрошено.

Подчеркнем - важным условием доступа к информации о местонахождении ребенка названо письменное согласие одного из родителей или его законного представителя, а также владельца используемого ребенком мобильного устройства.

Законопроект был поддержан Минкомсвязи, МВД, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, Роскомнадзором и членами Экспертного совета при заместителе председателя Государственной Думы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

Власть Работа власти Происшествия Правосудие Охрана порядка Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа
Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В посольстве РФ прокомментировали последние санкционные шаги США
Путин подписал закон о повышении детских пособий