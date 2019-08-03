Путин подписал законы об уточнении понятия шпионских устройств

Президент России Владимир Путин подписал законы о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документы уточняют понятия "спецсредства". Это позволит не наказывать граждан, которые приобрели GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных и прочие приборы, не используемые для "шпионских" целей.

За незаконное производство, приобретение или сбыт подобных спецсредств действует уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Благодаря новому закону, под шпионскими гаджетами будут понимать технические средства, которые специально созданы для того, чтобы скрытно и тайно получать информацию без ведома ее обладателя. И таким образом в эту категорию не будут попадать находящиеся в свободном обороте приборы и устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации.

Ранее документы приняла Государственная Дума и одобрил Совет Федерации.