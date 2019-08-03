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03.08.2019 15:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 400 тысяч человек уже посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ

Текст: Любовь Проценко

Свыше 400 тыс. человек пришли на ВДНХ отпраздновать 80-летие главной выставки страны. Об этом сообщили в пресс-службе выставки. В ходе этих торжеств там пройдет с 1 по 4 августа в общей сложности более 50 культурных мероприятий.

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
Проект "Прожито" делится впечатлениями людей о ВДНХ, открытой 80 лет назад

В частности, сегодня там можно встретиться с известными блогерами. Увидеть звезд Instagram и узнать их секреты успеха смогут бесплатно все желающие, пришедшие с 14:00 до 16:00 на площадь Промышленности. Среди почетных гостей выставки - вайнер, модель, телеведущая Ника Вайпер (3,3 млн подписчиков), блогер, вайнер Андрей Глазунов (1,9 млн подписчиков), артист, продюсер, видеоблогер Никита Златоуст (1 млн подписчиков) и исполнительница и автор песен, видеоблогер Люся Чеботина (1,1 млн подписчиков). Они расскажут жителям и гостям столицы о том, как выбрать свой профессиональный и творческий путь, начать вести свой блог и не бояться трудностей", - говорится в сообщении.

Вход свободный, без предварительной регистрации.

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