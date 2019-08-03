Чем запомнился первый день Армейских международных игр

За минувшие пять лет игры, которые вполне можно приравнять к военным Олимпийским, расширились от, можно сказать, региональных до планетарных масштабов. И нынешние обещают быть самыми массовыми и интересными.

Пройдут они с 3 по 17 августа одновременно на 21 военном полигоне 10 стран. Участников соревнований примут, в частности, такие страны как КНР, Иран, Индия, Монголия и Узбекистан. Морские конкурсы "Кубок моря", "Морской десант" и "Глубина" пройдут в акваториях Каспийского, Балтийского морей и даже Персидского залива. Впервые организовали новые конкурсы. На территории Монголии "Конный марафон", в котором будут состязаться кавалеристы - а ведь совсем недавно казалось, что эта военная профессия ушла в прошлое безвозвратно. Конечно, чисто кавалерийских подразделений нет, но лошадки исправно несут службу не только на границе, но и во многих подразделениях сухопутных войск. В Беларуси пройдет новый конкурс "Полярная звезда", в России - "Саянский марш" и "Аварийный район".

Всего программой АрМИ-2019 предусмотрено проведение 32 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.

В них примут участие 223 команды из 39 стран Европы, Азии, Африки, Центральной и Южной Америк. В прошлом году соревновались 189 команд из 28 стран. Общая численность участников АрМИ-2019 как считается превысит 5000 человек.

Больше всего команд участвует в конкурсе "Танковый биатлон". В нем принимают участие танкисты 24 армий мира. Команды Кубы, Судана и Узбекистана - впервые.

Биатлон стальных машин открыли газотурбинные танки Т-80УЕ-1. Управляли ими женские экипажи. И это тоже было сделано впервые. Заезд представили как финал внутрироссийских военных соревнований - победителей назовут позже. Для всех гостей и участников танкового биатлона такое выступление должно было стать своего рода приятным сюрпризом. И стало. С одним лишь весьма странным исключением.

Женские экипажи, не понятно, по какой причине, наглухо изолировали от общения со всеми - и с участниками биатлона, и со зрителями. А ведь очень многие хотели выразить им искреннее восхищение. Я стал случайным свидетелем того, как одна из участниц буквально на минуту прибежала на одну из трибун, чтобы обняться с мамой и мужем, приехавшими в Алабино за нее болеть. Так вот, когда белокурая танкистка поднималась по ступенькам трибуны, все сидевшие по ее ходу, в том числе представители иностранных команд, встали и устроили настоящую овацию.

Увы, наша танкистка обнялась с родными и тут же быстро ушла в закрытое помещение так называемого Кургана Славы. Там все девять женщин и просидели, по сути, взаперти до окончания соревнований первого дня.

У нас создали Главпур. Неужели там не понимали, какой положительный эмоциональный эффект могли и должны были произвести наши действительно великолепные женщины-танкистки?

Зато английский язык остается по сути вторым официальным языком игр. Не китайский, не арабский, не испанский, не фарси, а именно английский. Между прочим, большинство стран, армии которых представлены в играх, мягко говоря, к США и Великобритании относятся без всяких симпатий. К тому же многие танкисты, даже из очень дальнего зарубежья понимают русскую речь, а некоторые по-русски говорят совсем неплохо. Более чем непонятным было развлекательное как бы песнопение какого-то нашего армейского самодеятельного ансамбля на жеребьевке. Русские как бы солдаты спели что-то невразумительное на плохом английском языке. Для чьих ушей предназначалась эта песнь? Вопрос Главпуру. Но, думаю, останется он без ответа.

Из положительного надо отметить организацию огромной зоны болельщиков в павильоне "С" Конгрессно-выставочного центра. Там можно найти самую полную информацию по всем конкурсам АрМИ-2019, сделать интересные селфи, а также наблюдать на огромных экранах прямую трансляцию с танкового биатлона и других полигонов, когда там начнутся соревнования.

В день открытия самым ярким местом в зоне болельщиков оказалось то, что подготовили десантники. Там можно было потренироваться на специальных тренажерах, надеть на себя парашют, помериться силой на татами. В центре внимания сразу оказался бывший десантник, многократный чемпион мира по боксу - легенда армейского спорта Денис Лебедев. Всех очаровали представители клуба юных десантников из Домодедова.

Так что в районе проведения танкового биатлона будут два центра массового притяжения - полигон в Алабино, где, кроме танковых гонок, будет проведен конкурс военных поваров и организовано множество военных игр для подростков, да и взрослых тоже, и зона болельщиков в парке "Патриот".

Пожелаем всем участникам АрМИ-2019 удачи. Как сказал министр обороны Сергей Шойгу, победители в них будут, проигравших - нет.