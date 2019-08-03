Крупный пожар произошел в столичном районе Замоскворечье

В центре Москвы произошел крупный пожар. Как сообщает Главное управление МЧС России по городу Москве, загорелось четырехэтажное выселенное здание старой постройки, находящееся на улице Дубининская.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения - 17 единиц техники и 80 человек личного состава. Площадь возгорания составляет 2000 кв. метров. К тушению был привлечен вертолет Московского авиационного центра.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, усилия пожарных направлены на защиту соседних зданий.

В настоящее время информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

Водителей просят выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех работе спасателей.