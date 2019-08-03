Морской карнавал и встречи с "миллионерами": Как ВДНХ встречает юбилей

Сегодня ВДНХ третий день празднует свое 80-летие. Этот день наверняка надолго запомнится москвичам. Открылся он праздничным Морским карнавалом: более 30 артистов в костюмах диковинных рыб и осьминогов устроили яркое шествие прямо от центрального входа.

Крабы-акробаты, удалые морские звезды, танцующие морские хищники - не случайно именно они сегодня главные на ВДНХ. Ведь в эти дни именины не только у самой выставки, но и у "Москвариума" - одного из лучших подводных музеев мира. Шествие "морских" существ - это даже не парад, а настоящий цирк. По пути участники делают остановки, чтобы порадовать зрителей первоклассными акробатическими номерами.

"Долго думал: ехать - не ехать на ВДНХ, - делится с "РГ" житель Перово Игорь Храмов. - Погода-то не очень. Но все-таки решился и позвал друзей. Сегодня обязательно сходим в "Москвариум" - говорят, там классное шоу". Действительно афиша океанариума приглашает на уникальный мюзикл, где в главных ролях - летающие косатки и "говорящий" морж.

Несмотря на то, что недавно в районе ВДНХ прошел довольно сильный дождь, людей это не отпугнуло. Сотни гостей оказались предусмотрительными, взяли с собой разноцветные плащи-дождевики и тоже участвуют в карнавале. Много на празднике семей с детьми. Валерий Лебухов с супругой Анной и 4-летним сыном Максимом говорят, что пришли сюда на целый день. "Если проголодаемся - заглянем на фудкорт, - объясняет глава семейства. - Запахи-то какие! А вообще хотим дождаться вечернего шоу дронов. Надеюсь, наладится погода".

И в эти минуты на ВДНХ понемногу приезжают москвичи, которые мечтают встретится с Instagram-миллионерами. То есть с теми, кто собрал огромное количество подписчиков. Творческие встречи с инстазвездами запланированы на сцене на Площади промышленности.