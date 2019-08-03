Оппозиция пугает туристов на Старом Арбате

С изумлением смотрели сегодня туристы на Старом Арбате на кучку молодых людей, шествующих по центру улицы с криками "У нас украли выборы". Самая первая в столице пешеходная улица никогда прежде не была местом политических акций. Судя по тому, что ни большого количества ОМОН, ни полицейских там не было и сегодня, никто не ожидал, что оппозиция со своими "прогулками" завернет и сюда, в исконно туристический уголок Москвы с его матрешками, домом Пушкина и Художественным театром имени Вахтангова.

Одного организаторы этой несанкционированной акции точно добились: в следующий раз туристы, приехав полюбоваться на достопримечательности Москвы, отнесутся к предложению прогуляться по Старому Арбату с опаской. А жаль: Москва с таким трудом попала в число стран, привлекательных для зарубежных туристов. Обустраивала для этого пешеходные улицы, разбивала 500 новых парков и реконструировала все существующие, создавала условия для выхода ресторанов и кафе на свежий воздух...

Прошлогодний Чемпионат мира по футболу помог ей в этом. В итоге за 2018 год в российской столице побывало 23 миллиона туристов, что более чем в два раза по сравнению с 2010- м годом. Полюбили иностранцы Москву не только за комфорт и дешевые отели с дешевой едой, но прежде всего за безопасность. За то, что можно без страха гулять как в советские времена хоть до утра. И вот теперь совсем другая картина. На московских улицах - словно отзвуки парижского безумия протестующих, отпугнувшего огромное количество туристов от столицы Франции, который принес по оценке министра экономики Брюно Ле Мэра с ноября 2018 по середину 2019 года потери в экономике до 4 миллиардов евро.