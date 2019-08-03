Оркестр, крутиши и еще пять "вкусностей" ВДНХ

Юбилейные дни ВДНХ подарят немало вкусного поклонникам музыки и этнической кухни. Сейчас на территории выставки идут концерты симфонической и электронной музыки.

Если классику можно слушать на Центральной аллее, то за авангардом - добро пожаловать в Зеленый театр. К вечеру меломаны ждут на ВДНХ группу uma2rman, уже с успехом отыгравшую на фестивале "Шашлык Live" в Парке Горького.

Как уже писала "РГ", ароматы вкусной еды в эту субботу ощутимы не только в центре города, но и на ВДНХ. Все потому, что здесь проходит гастрономический фестиваль с адыгейской, грузинской и армянской едой. Одно из самых оригинальных блюд - сладкие крутиши с медом, ванилью и кизилом.

Среди других гастрономических бестселлеров ВДНХ сегодня привычные нам блюда: плов, форель по-грузински, белорусские пирожки, суджук и чурчхела.