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03.08.2019 16:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оркестр, крутиши и еще пять "вкусностей" ВДНХ

Текст: Сергей Бабкин
Юбилейные дни ВДНХ подарят немало вкусного поклонникам музыки и этнической кухни. Сейчас на территории выставки идут концерты симфонической и электронной музыки.

Если классику можно слушать на Центральной аллее, то за авангардом - добро пожаловать в Зеленый театр. К вечеру меломаны ждут на ВДНХ группу uma2rman, уже с успехом отыгравшую на фестивале "Шашлык Live" в Парке Горького.
ВДНХ приглашает на день рождения "Москвариума"

Как уже писала "РГ", ароматы вкусной еды в эту субботу ощутимы не только в центре города, но и на ВДНХ. Все потому, что здесь проходит гастрономический фестиваль с адыгейской, грузинской и армянской едой. Одно из самых оригинальных блюд - сладкие крутиши с медом, ванилью и кизилом.

Среди других гастрономических бестселлеров ВДНХ сегодня привычные нам блюда: плов, форель по-грузински, белорусские пирожки, суджук и чурчхела.

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