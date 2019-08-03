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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полиция напоминает: акция в центре Москвы - незаконная

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александр Корольков
В столице продолжается несогласованная акция оппозиции, которая продавливает своих кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Продавливает - это единственно уместное слово для оценки происходящего. Дело в том, что на 45 депутатских мандатов в столичный парламент зарегистрированы 233 кандидата. 171 из них - от политических партий, из которых 130 - от парламентских: 44 - от КП РФ, 45 - от ЛДПР, 41 - от "Справедливой России", а так же 62 - самовыдвиженцы. Отказано в регистрации 57 кандидатам - это столько же, сколько было забраковано в ходе выборов 2014 года, как сообщил "РГ" член МГИК Дмитрий Реут.

Фото: "Москва 24"
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Причины отказа в регистрации вовсе не чисто технические ошибки, как пытаются это представить кандидаты, не прошедшие проверки подписей в их поддержку. Такие ошибки, как сообщил "РГ" председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, Мосгоризбирком после рассмотрения жалоб кандидатов счел возможным простить, и в итоге 5011 подписей, признанных окружными комиссиями сначала недействительными, засчитали девяти известным независимым кандидатам.

Но оппозиции мало этого. Ее представители хотят, чтобы 22 кандидатам засчитали и 339 подписей умерших людей - то есть заведомую фальшивку. Они требуют не "заметить" 14 201 подпись людей с недействительными паспортами, которые обнаружены у 29 кандидатов в депутаты. Они хотели бы, чтобы был зарегистрирован и Илья Яшин, который использовал свой служебный сайт для агитации в ходе предвыборной борьбы, тем самым грубо нарушив Избирательный кодекс Москвы. Требуют допустить к выборам и двух кандидатов, которые вообще не сдали ни одной подписи в свою поддержку! И это люди, которые уверяют, что хотят попасть в Московскую городскую думу для того, чтобы писать и принимать там новые, более справедливые законы, по которым жить москвичам!

Теперь о том, как они добиваются этого. На проведение акции под флагом "за честные выборы" 27 июля они не подали в мэрию Москвы даже заявки. 3 августа отказались от предложения властей провести акцию на проспекте Академика Сахарова - законную, под гарантию безопасности, когда ОМОН никого бы не задерживал, а напротив, охранял участников митинга, пока они доносят до собравшихся свою позицию. И, наконец, им уже согласованы два митинга по 100 тысяч каждый ровно через неделю - на 10 и 11 августа. Так зачем же было агитировать народ собраться сегодня, вопреки закону и всем предупреждениям, что эта акция признана незаконной?

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Затем, что именно незаконная и нужна оппозиционерам. Стоит только послушать комментарии их сторонников - с каким сладострастием они фиксируют: задержано уже 30 сторонников, по данным правозащитников - уже 89! Между тем, как показал проведенный на днях опрос ВЦИОМ, большинство москвичей - 61% опрошенных согласны с жесткими действиями властей в ситуациях несанкционированного митинга, а среди россиян поддержка безопасности еще выше - 69%.

Никита Высоцкий, директор Государственного музея Владимира Высоцкого, сказал по этому поводу "РГ": "Мне не нравится, как сейчас пытаются одну проблему - то, что кого-то не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, подменить другой - проблемой жесткости правоохранительных органов. И в то же время эти люди сознательно выводят москвичей на столкновение с ОМОН, явно гордясь: вчера арестовали 500 человек, а сегодня - уже 1000…Я хочу обратиться ко всем москвичам: не ходите на эти призывы, не будьте массовкой для картинки на телеэкране, ради которой все эти акции, собственно, и устраиваются". Пока же полиция вынуждена напоминать по громкоговорителям: "Акция незаконная" и призывать: "Граждане, разойдитесь, пожалуйста!"

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