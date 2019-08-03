"Шашлык Live" и рок над Москвой-рекой: Парк Горького собрал аншлаг

Тысячи москвичей встретили утро субботы в Парке Горького на фестивале "Шашлык Live". Такого разнообразия кулинарных техник при приготовлении одного и того же блюда столица еще не видела.

Ароматы барбекю "слышны" от самого центрального входа. Здесь жарят и мясо, и рыбу и мидии a-ля диабло. "Я как-то видела такой рецепт в интернете, - рассказывает одна из гостей фестиваля Полина Царева. - Но в оригинале мидии жарились в масле на сковороде. А барбекю ж совсем другое дело!". "Морские" блюда здесь не такие уж и дорогие - по 350 рублей за порцию, поэтому желающих довольно много. У детей другой фаворит - кукуруза-гриль: в Парке Горького обычно вареную продают, а эта вкуснее. Мяса на барбекю-форуме тоже полно: его украшают пахучими веточками розмарина и плавленым сыром.

В рядах гуляющих горожан то и дело встречаем известных людей. Вот, например, Светлана Зейналова - телезвезда, она сегодня ведет рок-концерт. А вот недалеко от сцены для Instagram фотографируется Люся Чеботина - знаменитость из соцсетей, исполнительница каверов известных хитов.

Между тем на сцене с 12.30, сменяя друг друга, выступают звезды отечественной сцены. Редко увидишь на одной площадке Чичерину и, например, Валерия Сюткина! Тем более - бесплатно. Недавно перед тысячами гостей, среди которых в основном - молодежь, выступила группа Uma2rman. "Нет, нет, мне все это снится, мне бы с природой слиться!" - мечтательно подпевают артистам парни и девушки. И - тут же реализуют музыкальные пожелания: отдыхают на траве, возле прудов, кое-кто даже устраивает шуточные битвы на "шпажках" - благо шашлыка хватает на всех.