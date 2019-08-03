"Шашлык Live" и рок над Москвой-рекой: Парк Горького собрал аншлаг

Новости

Стивен Кинг напишет новый финал для экранизации "Противостояния" 16:13
Фаер-шоу Rammstein в Петербурге собрало около 60 тысяч зрителей 15:51
Создатель "Острых козырьков" приступил к работе над шестым сезоном 15:46
Более 400 тысяч человек уже посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ 15:34
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram 15:33
В Шереметьево рухнул ангар для самолетов 15:29
Роскомнадзор потребовал удалить нелегальные копии "Рассказа служанки" 15:10
В честь V Армейских международных игр выпустили почтовую марку 15:05
Эксперты предсказали исход борьбы Kia Seltos и Hyundai Creta в России 15:00
В Подмосковье начался танковый биатлон 14:55
Художнику Кириллу Арнштаму вручили в Париже российский паспорт 14:47
США продавили дополнительные поставки говядины в ЕС под угрозой санкций 14:44
Тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки 14:10
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России 14:10
Путин и Трамп поговорили о новом после США в России 14:02
Мутко отчитал власти Иркутской области за работу по ликвидации наводнения 13:45
В доме под Владимиром взрыв газа обрушил две стены 13:16
На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар 13:11
Названы регионы-лидеры по обнаруженным психическим расстройствам 13:00
Назван "скрытый" ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией 12:35
Путин: Армейские международные игры становятся замечательной традицией 12:27
Минск призывает не допустить размещения РСМД в Европе 11:53
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека 11:45
Назван предполагаемый соперник Федора Емельяненко 11:36
Альпинист из Румынии повредил ногу при восхождении на Эльбрус 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
03.08.2019 15:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Шашлык Live" и рок над Москвой-рекой: Парк Горького собрал аншлаг

Текст: Сергей Бабкин
Тысячи москвичей встретили утро субботы в Парке Горького на фестивале "Шашлык Live". Такого разнообразия кулинарных техник при приготовлении одного и того же блюда столица еще не видела.

Ароматы барбекю "слышны" от самого центрального входа. Здесь жарят и мясо, и рыбу и мидии a-ля диабло. "Я как-то видела такой рецепт в интернете, - рассказывает одна из гостей фестиваля Полина Царева. - Но в оригинале мидии жарились в масле на сковороде. А барбекю ж совсем другое дело!". "Морские" блюда здесь не такие уж и дорогие - по 350 рублей за порцию, поэтому желающих довольно много. У детей другой фаворит - кукуруза-гриль: в Парке Горького обычно вареную продают, а эта вкуснее. Мяса на барбекю-форуме тоже полно: его украшают пахучими веточками розмарина и плавленым сыром.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Морской карнавал и встречи с "миллионерами": Как ВДНХ встречает юбилей

В рядах гуляющих горожан то и дело встречаем известных людей. Вот, например, Светлана Зейналова - телезвезда, она сегодня ведет рок-концерт. А вот недалеко от сцены для Instagram фотографируется Люся Чеботина - знаменитость из соцсетей, исполнительница каверов известных хитов. 

Между тем на сцене с 12.30, сменяя друг друга, выступают звезды отечественной сцены. Редко увидишь на одной площадке Чичерину и, например, Валерия Сюткина! Тем более - бесплатно. Недавно перед тысячами гостей, среди которых в основном - молодежь, выступила группа Uma2rman. "Нет, нет, мне все это снится, мне бы с природой слиться!" - мечтательно подпевают артистам парни и девушки. И - тут же реализуют музыкальные пожелания: отдыхают на траве, возле прудов, кое-кто даже устраивает шуточные битвы на "шпажках" - благо шашлыка хватает на всех.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа
Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В посольстве РФ прокомментировали последние санкционные шаги США
Путин подписал закон о повышении детских пособий