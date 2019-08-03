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03.08.2019 21:13
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" и "Динамо" не выявили победителя

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын
В центральном матче четвертого тура Премьер-лиги "Спартак" принимал "Динамо". Игра в Тушино завершилась ничьей - 0:0.

Когда в расписании значится дерби между этими командами, все остальные встречи автоматически уходят на второй план. Особенно с учетом всех тех событий, которые происходят вокруг как "Динамо", так и "Спартака".

К очередному противостоянию с принципиальным соперником клубы подошли в разном настроении. На минувшей неделе динамовцы одержали первую в новом сезоне победу, уверенно переиграв на своем поле "Урал" (2:0). Ну а "красно-белые" неудачно съездили в Саранск, где их принимал дебютант Премьер-лиги "Тамбов" (0:2).

Фото: Михаил Синицын / РГ
Онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо"

Уже в который раз в кулуарах стали обсуждать возможную отставку главного тренера "Спартака" Олега Кононова. Помогут ли специалисту новички, которых клуб представил накануне - большой вопрос. Безусловно, тот же Андре Шюррле не последний футболист в мире. Но в каком он состоянии прямо сейчас, неизвестно. Резиуан Мирзов пропустил сборы и пока не может играть все 90 минут, а Эсекиль Понсе не впечатляет. Вне заявки остался также Джордан Ларссон.

Первый тайм остался за "Динамо". Гости были острее, создали больше моментов и вполне могли повести в счете. Уже на третьей минуте опасно бил Артур Юсупов, но Александр Максименко выручил "Спартак". Были моменты у Жоаозиньо, Кирилла Панченко. Рамиль Шейдаев попал в перекладину на 19-й минуте.

Что касается хозяев, то они ничем в атаке не запомнились. Как и в предыдущих матчах, вся надежда "Спартака" была на индивидуальном мастерстве Зелимхана Бакаева. Но молодого полузащитника достаточно успешно опекали как Константин Рауш, так и Жоаозиньо. Окончательно преимущество перешло в руки "Динамо" после удаления Понсе на 33-й минуте из-за опасной игры против Антона Шунина.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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В перерыве вместо Джано Ананидзе на поле вышел Шюррле. Буквально первым же касанием он едва не открыл счет: немец красиво обыграл двух защитников и пробил по воротам, но попал в Шунина. Как и в первом тайме, "Динамо" было активнее. Если бы не мастерство Максименко, "бело-голубые" могли как минимум дважды огорчить "Спартак". Александр спас свою команду после опасных ударов Юсупова и Себастьяна Шиманьски.

Ближе к концовке матча хозяева чуть активизировались и даже могли вырвать победу. На 86-й минуте динамовцы потеряли мяч в центре, Роман Зобнин добежал до чужой штрафной и, казалось, бил наверняка. Но его удару не хватило точности.

Как итог - нулевая ничья, которая по такой игре, скорее, устроила "Спартак". В турнирной таблице в активе обеих команд по пять очков.

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