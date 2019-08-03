В доме под Владимиром взрыв газа обрушил две стены

В поселке Приозерный Владимирской области из-за хлопка газа в жилом доме разрушены две стены. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение об этом поступило рано утром, на место происшествия выехали спасатели, пожарные и медицинская бригада.

Как оказалось, между тремя квартирами из-за взрыва рассыпались две стены. К счастью, никто при этом не пострадал, а стены оказались не несущими. Эксперты сделали вывод о том, что угрозы обрушения всего 18-квартирного дома нет.

После хлопка спасатели эвакуировали 20 жильцов дома, в том числ трех детей, теперь решается вопрос о том, где они будут жить. В ГУ МЧС отметили, что в средней школе соседнего поселка к приему пострадавших готов пункт временного размещения.

Пока на месте происшествия разбираются завалы, следователи устанавливают причины инцидента. Как сообщили в СУ СК по Владимирской области, хлопок произошел из-за утечки бытового газа. По данным следствия, хозяин квартиры решил переоборудовать титан, чтобы тот работал на газовом топливе вместо дров. Он самостоятельно сделал разводку от центрального газопровода и подвел газ к титану.

Следователи отметили, что никаких законных оснований делать такую работу без специалистов газовой службы мужчина не имел.