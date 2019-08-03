Новости

Художнику Кириллу Арнштаму вручили в Париже российский паспорт 14:47
США продавили дополнительные поставки говядины в ЕС под угрозой санкций 14:44
Тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки 14:10
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России 14:10
Путин и Трамп поговорили о новом после США в России 14:02
Мутко отчитал власти Иркутской области за работу по ликвидации наводнения 13:45
В доме под Владимиром взрыв газа обрушил две стены 13:16
На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар 13:11
Названы регионы-лидеры по обнаруженным психическим расстройствам 13:00
Назван "скрытый" ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией 12:35
Путин: Армейские международные игры становятся замечательной традицией 12:27
Минск призывает не допустить размещения РСМД в Европе 11:53
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека 11:45
Назван предполагаемый соперник Федора Емельяненко 11:36
Альпинист из Румынии повредил ногу при восхождении на Эльбрус 11:31
Крупный пожар в здании в центре Москвы потушен 11:25
В Приамурье увеличилось число подтопленных населенных пунктов 11:15
Драка россиян на борту самолета Стамбул-Екатеринбург попала на видео 11:15
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии 11:00
Тиль вылетает в Москву для подписания контракта со Спартаком" 10:10
Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером 10:07
Стало известно, сколько зарабатывает Зеленский на посту президента 10:07
Путин подписал законы об уточнении понятия шпионских устройств 10:05
На конкурсе "Мисс Венесуэла" отказались называть параметры победительницы 09:54
Крупный пожар в центре Москвы локализован 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
03.08.2019 13:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В доме под Владимиром взрыв газа обрушил две стены

Текст: Анна Скрипка (Владимир)

В поселке Приозерный Владимирской области из-за хлопка газа в жилом доме разрушены две стены. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение об этом поступило рано утром, на место происшествия выехали спасатели, пожарные и медицинская бригада.

В Сочи газ в доме взорвался из-за невыключенной духовки

Как оказалось, между тремя квартирами из-за взрыва рассыпались две стены. К счастью, никто при этом не пострадал, а стены оказались не несущими. Эксперты сделали вывод о том, что угрозы обрушения всего 18-квартирного дома нет.

После хлопка спасатели эвакуировали 20 жильцов дома, в том числ трех детей, теперь решается вопрос о том, где они будут жить. В ГУ МЧС отметили, что в средней школе соседнего поселка к приему пострадавших готов пункт временного размещения.

Пока на месте происшествия разбираются завалы, следователи устанавливают причины инцидента. Как сообщили в СУ СК по Владимирской области, хлопок произошел из-за утечки бытового газа. По данным следствия, хозяин квартиры решил переоборудовать титан, чтобы тот работал на газовом топливе вместо дров. Он самостоятельно сделал разводку от центрального газопровода и подвел газ к титану.

Следователи отметили, что никаких законных оснований делать такую работу без специалистов газовой службы мужчина не имел.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа
Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В посольстве РФ прокомментировали последние санкционные шаги США
Путин подписал закон о повышении детских пособий