В Москве стартовал сезон арбузов

Сегодня, 3 августа, в Москве и области официально начинается сезон продаж арбузов. Утром в столице заработали 229 официальных бахчевых развалов, где можно купить спелые и полезные арбузы и дыни. Больше всего бахчевых развалов появилось в Юго-Восточном и Южном округах - более 50 в каждом.

"Само собой, большое количество арбузов и дынь предлагают наши сетевые предприятия. Если говорить о тех точках, которые установлены на территории города, на улицах, площадях, в скверах, то несколько лет назад мы провели аукционы. Победителями этих аукционов стали совершенно разные предприниматели. В том числе те, которые привозят арбузы и дыни из дальних регионов", - рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. В этом году бахчевые приехали в столицы из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.

Столичные власти постарались разместить развалы в каждом районе так, чтобы жителям было удобно купить арбуз или дыню неподалеку от дома. Узнать официальные развалы легко - торговые точки выполнены в едином стиле - решетчатые конструкции с открывающимся прилавком из дерева, окрашенные в бежево и коричневый цвета. Правильный развал не будет располагаться на газонах и в арках зданий, а также в 50-метровой зоне от технических сооружений и вестибюлей станций метро. К тому же, в городе запрещается продавать бахчевые на обочинах проезжей части магистралей общегородского значения. На каждом развале есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, а также сертификаты на продукцию и жалобная книга. Продавцы одеты в специальную форму. При желании можно потребовать у них медицинскую книжку.

Каждая партия бахчевых проходит исследование, в процессе которого проверяют уровень содержания различных микроэлементов - заключение Роспотребнадзора вывешивается в точке продажи. Покупатели будут знать дату исследования и место, откуда привезли товар.

По словам Немерюка, владельцы бахчевых развалов могут сами устанавливать цену на арбузы и дыни: "Их основными конкурентами являются крупные сетевые компании, которые работают в Москве, и это не только московские сети, но и федеральные. Поэтому у москвичей и гостей столицы всегда есть выбор, где приобрести арбузы и дыни по выгодной цене".

Найти ближайший к дому бахчевой развал можно на портале открытых данных - достаточно в поисковой строке ввести фразу "бахчевые развалы" и нажать кнопку "карта".