В Парке Горького начался "Шашлык Live"

Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.

Все организовано еще более впечатляюще, чем на прошлом гастрономическом фестивале бургеров. Шеф-повара лучших столичных ресторанов открыли десятки шале с шашлыками разных форм и оттенков. Есть, например, увесистый "Царский шампур" и миниатюрный куриный "чупа-чупс". Сегодня до 22.00 горожан ждут барбекю из разных видов мяса и овощей, с десятками видов соусов.

Соберет сегодня Парк Горького и поклонников доброго русского рока и эстрады. На сцене рядом с Москвой-рекой выступят Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, "Ногу свело", "Чайф", Uma2rman и другие любимые многими артисты.