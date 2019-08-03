Третью группу косаток отправили на судне по Амуру для выпуска на волю

Третью группу косаток из бухты Средней выпустят на свободу в Охотское море на территории Хабаровского края. Сейчас их везут на судне по реке Амур.

Машины с очередными тремя косатками из приморской бухты Средняя прибыли в Хабаровск в пятницу. Животных перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка. Там их снова перегрузят на машины и доставят на мыс Перовского к месту выпуска. Несмотря на большое количество перегрузок, специалисты создали все условия для комфортного путешествия морских животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

За поведением животных постоянное наблюдение ведут ветеринары, ученые ВНИРО и сопровождающие косаток опытные тренеры. На борту судна достаточно льда для того, чтобы поддерживать в ваннах комфортную температуру воды. Спины и плавники косаток специалисты покрыли специальной мазью от пересыхания, а над транспортировочными ваннами навесили солнцезащитный тент.

Судно прибудет в поселок Иннокентьевка Николаевского района в понедельник. Там животных после массажа и смены воды перегрузят в ваннах на автотранспорт, и колонна двинется к Охотскому морю.

Погодные условия на мысе Перовского, где пройдет выпуск животных, ожидаются благоприятные.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую, из трех косаток, 16 июля.