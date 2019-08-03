В Хабаровске экстренно закроют дамбу, чтобы в город не вошла вода

В субботу комиссия по ЧС Хабаровского края приняла экстренное решение засыпать перед паводком ворота дамбы в районе улицы Пионерской краевой столицы, через которые в город может войти вода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства края, моделирование паводка показало, что при уровне шесть метров вода может зайти в город и подтопить жилые дома на улице Пионерская. По состоянию на 12 часов субботы уровень воды в Амуре составил 411 сантиметров, за сутки он поднялся на 20 сантиметров. В ближайшие двое суток ожидается подъем воды еще на 40 – 50 сантиметров.

По прогнозу, уровень воды в Амуре в районе Хабаровска в пик паводка составит 580 - 630 сантиметров. Но вызывают опасения объемы притока реки Сунгари, впадающей в Амур рядом с городом со стороны КНР. Сейчас на территории соседнего государства идут сильные дожди, и некоторые реки там уже вышли из берегов.

В середине недели правительство края обратилось к властям китайской провинции Хэйлуцзян с просьбой рассмотреть возможность временного ограничения сбросов воды в Сунгари из водохранилищ энергетического и сельскохозяйственного комплексов.