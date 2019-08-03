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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии число лесных пожаров незначительно сократилось

Текст: Юрий Батин

В Якутии за сутки число природных пожаров уменьшилось на пять очагов, однако ситуация остается очень сложной, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
В Сибири ВКС за сутки потушили 90 тысяч гектаров лесных пожаров

Всего на территории республики действуют 118 природных пожаров на общей площади 1,216 миллиона гектаров, которая за сутки почти не изменилась. Как и день назад, ведутся работы по тушению 17 очагов, в том числе с применением самолета Бе-200 и оснащенных водосливными устройствами вертолетов. Запланировано прибытие из Читы самолета Ил-76 МЧС России, который также будет работать на территории региона.

Изменения произошли на необслуживаемой пожарными территории - в зоне контроля. Там стало меньше на пять очагов, но их по прежнему остается очень много - 101.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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