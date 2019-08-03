В Якутии число лесных пожаров незначительно сократилось

В Якутии за сутки число природных пожаров уменьшилось на пять очагов, однако ситуация остается очень сложной, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Всего на территории республики действуют 118 природных пожаров на общей площади 1,216 миллиона гектаров, которая за сутки почти не изменилась. Как и день назад, ведутся работы по тушению 17 очагов, в том числе с применением самолета Бе-200 и оснащенных водосливными устройствами вертолетов. Запланировано прибытие из Читы самолета Ил-76 МЧС России, который также будет работать на территории региона.

Изменения произошли на необслуживаемой пожарными территории - в зоне контроля. Там стало меньше на пять очагов, но их по прежнему остается очень много - 101.