В Приамурье увеличилось число подтопленных населенных пунктов

В Амурской области за сутки дождевой паводок подтопил еще два населенных пункта, в субботу их число увеличилось до 41. Подтоплены 337 частных домов и 1235 подворий.

Как сообщает пресс-служба правительства области, 23 населенных пункта остаются без транспортного сообщения - дороги перемыты. В 11 населенных пунктах Мазановского района нет электричества.

Из попавших в зону подтопления населенных пунктов эвакуировано более 2,5 тысячи человек. 422 человека, в том числе 184 ребенка находятся в пунктах временного размещения. Всего в области подготовлено более 20 таких пунктов, они готовы принять 3,4 тысячи пострадавших от наводнения.

В некоторых районах вода убывает. Так, за сутки вода ушла из 112 домов в Мазановском районе, там остаются подтопленными 256 жилых домов.