В Приамурье запретили продажу алкоголя в зоне паводка

В связи с прохождением паводка по территории региона власти Амурской области установили запрет на розничную продажу алкогольной продукции в границах зон чрезвычайной ситуации.

Как сообщается на портале правительства Примамурья, нельзя продавать алкоголь на всей территории Мазановского и Селемджинского районов, в нескольких селах Белогорского, Свободненского и Серышевского районов, а также на отдельных улицах городов Белогорск и Свободный.

Под запрет попадают все виды алкогольных напитков, включая пиво. Ограничительные меры будут действовать до отмены режима чрезвычайной ситуации.

За нарушение постановления предполагаются крупные административные штрафы - до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч для юридических.