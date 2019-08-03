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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Забайкалье "дальневосточные гектары" обеспечат инфраструктурой

Текст: Юрий Батин

Власти Забайкальского края при необходимости организуют инфраструктурное обеспечение "дальневосточных гектаров".

Об этом глава региона Александр Осипов заявил в пятницу в ходе осмотра территорий вокруг села Смоленки Читинского района, которые с 1 августа забайкальцы могут получить в рамках программы "Дальневосточный гектар".

- Мы постарались открыть для получения как можно больше земель, чтобы был выбор для тех, кто занимается хозяйством, для жилищного строительства. Одна из важнейших задач программы - расширение, укрепление населенных пунктов, поэтому вокруг села Смоленки мы предоставили большое количество земель для выбора. Если появится необходимость, будем совместно с федерацией организовывать инфраструктурное обеспечение. Это создание общей сети дорог, коммунальной инфраструктуры, - сказал Александр Осипов.

Глава региона отметил, что вхождение в программу - одна из основных преференций, которые получил Забайкальский край в связи с включением в состав Дальневосточного федерального округа.
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За первый день действия программы в крае зарегистрировано 620 заявок. По словам специалистов, это превосходит аналогичные результаты любого другого субъекта, на который распространяется действие закона.

Наибольшее количество заявок (537) было подано на получение земли в Читинском районе, и большинство из них - на участки в районе села Смоленки, где в рамках программы будет распределено 437 гектаров.

- Это достаточно привлекательные участки. Ранее они были закрыты, так как земли принадлежат лесному фонду, но сейчас есть возможность здесь строиться. 52 процента желающих заявились на индивидуальное жилищное строительство. 23 процента заявителей хотят вести на земле личное подсобное хозяйство. Реализовывать на гектаре проекты в сфере туризма и досуга намерены шесть человек, - сообщил руководитель краевого департамента государственного имущества и земельных отношений Алексей Хосоев.

В Забайкалье для получения в пользование доступны около 21 миллиона гектаров земли. Перед запуском программы в регионе была проведена большая предварительная работа: настроен электронный сервис, прошли обучение специалисты, которые будут оказывать помощь гражданам в предоставлении земельных участков. Администрации муниципальных образований подготовили все необходимые документы и техническую базу для того, чтобы земля выдавалась людям без задержек.

Оформление участков проводится через интернет с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".

Обладатели "дальневосточного гектара" будут освобождены от земельного налога на пять лет.

Власть Работа власти Регионы ДФО Забайкальский край Забайкальский край
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