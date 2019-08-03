В Забайкалье убийца 13 лет прятался от следствия в лесу

В Могочинском районе Забайкальского края арестован обвиняемый в убийстве, 13 лет скрывавшийся от следствия в лесном массиве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, следствие установило, что 22 июня 2006 года житель поселка Ксеньевская Могочинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений нанес женщине удар ножом в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте. После этого мужчина попытался убить еще одну женщину, но той удалось убежать от него.

Совершив преступление, он скрылся и был объявлен в федеральный розыск. А недавно в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что все это время он жил в лесном массиве в 12 километрах от того самого поселка Ксеньевская, где построил себе зимовье. Его задержали и по решению суда заключили под стражу.

В момент совершения преступления обвиняемому было 33 года. Нашли и арестовали его в 46-летнем возрасте.