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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Гол Соболева не помог "Крыльям Советов" в матче против "Локомотива"

Текст: Максим Домчев
В Самаре в матче 4-го тура РПЛ "Крылья Советов" уступили "Локомотиву" - 1:2.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В состав "Локомотива" по сравнению с матчем против ЦСКА вернулся Антом Миранчук. У хозяев дебютировал перешедший из ЦСКА защитник Никита Чернов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В первом тайме счет в матче открыл Федор Смолов, который пока никак не может обрести себя в "Локомотиве". Основные события встречи развернулись в самом конце. На 88-й минуте после передачи с фланга лучший бомбардир нынешнего сезона Александр Соболев сравнял счет.

Но радость на трибунах продлилась недолго. В компенсированное время Рифат Жемалетдинов ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Сергей Рыжиков ногой отразил удар, но взмывший вверх мяч сумел в борьбе с защитником переправить в ворота Гжегож Крыховяк.

Благодаря этой победе у "Локомотива" стало семь очков, самарцы после победы над ЦСКА в первом туре потерпели третье поражение подряд.

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