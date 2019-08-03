Гол Соболева не помог "Крыльям Советов" в матче против "Локомотива"

В Самаре в матче 4-го тура РПЛ "Крылья Советов" уступили "Локомотиву" - 1:2.

В состав "Локомотива" по сравнению с матчем против ЦСКА вернулся Антом Миранчук. У хозяев дебютировал перешедший из ЦСКА защитник Никита Чернов.

В первом тайме счет в матче открыл Федор Смолов, который пока никак не может обрести себя в "Локомотиве". Основные события встречи развернулись в самом конце. На 88-й минуте после передачи с фланга лучший бомбардир нынешнего сезона Александр Соболев сравнял счет.

Но радость на трибунах продлилась недолго. В компенсированное время Рифат Жемалетдинов ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Сергей Рыжиков ногой отразил удар, но взмывший вверх мяч сумел в борьбе с защитником переправить в ворота Гжегож Крыховяк.

Благодаря этой победе у "Локомотива" стало семь очков, самарцы после победы над ЦСКА в первом туре потерпели третье поражение подряд.