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03.08.2019 16:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Юбилейный Сибирский марафон в третий раз выиграл краснодарец

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Сергей Мельников/РГ Фото: Сергей Мельников/РГ
Фото: Сергей Мельников/РГ

Юбилейный, уже тридцатый по счету Сибирский международный марафон, собрал в Омске спортсменов из 24 стран мира и 51 региона России.

Всего на четыре разные по протяженности дистанции вышли почти семь тысяч спортсменов. В том числе и губернатор Омской области Александр Бурков. 42-километровую трассу преодолели более шестисот легкоатлетов.

Фото: Владимир Казионов/РГ
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Впервые в истории марафонов на протяжении трех часов бегунов сопровождал симфонический оркестр. Старт марафона был дан под звуки "Время, вперед" Свиридова, самую трудную точку спортсмены преодолели под музыку из фильма "Гладиатор", а финишировали под хит из фильма "Миссия невыполнима". Главный дирижер оркестра Дмитрий Васильев признался, что это рекордный по длительности концерт стоил музыкантам сил - "как будто тоже пробежали марафон".

В третий раз победителем СММ стал Андрей Лейман из Краснодара, который финишировал с результатом 2 часа 19 минут 56 секунд. В женском зачете абсолютной чемпионкой стала Евдокия Букина из Челябинска (2 часа 35 минут 50 секунд). Это уже вторая ее победа в Омске.

По словам спортсменов, лидерство им досталось непросто. Лейман еще не совсем оправился после травмы ноги. На протяжении дистанции буквально на пятки Евдокии наступала Алина Прокопьева, которая уступила чемпионке всего шесть секунд. Сделав последний рывок, после финишной черты победительница без сил упала на беговую дорожку и ее пришлось приводить в чувство. Тем не менее, она выдержала испытание.

- Повезло с погодой, со зрителями, с музыкальным сопровождением, - призналась Евдокия Букина. - Правда, на финише я музыку почти не слышала, зато во время дистанции она здорово всем нам поднимала настроение.

Обладательницей суперприза тридцатого Сибирского международного марафона - автомобиля Datsun on-DO - стала омичка Надежда Тешнер, бежавшая три километра под номером 3335.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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