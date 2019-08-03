Мутко отчитал власти Иркутской области за работу по ликвидации наводнения

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу муниципальных властей Иркутской области, из-за бездействия которых никто из лишившихся домов жильцов не переехал в новое жилье.

По словам Мутко, главы муниципальных образований тормозят решения по обследованию домов, задерживают выдачу актов и сертификатов. В связи с этим вице-премьер рекомендовал им собрать волю в кулак, набраться мужества и начать принимать правильные решения.

"Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение - да, этот дом непригодный. <...> Без вас здесь, мужики, не разберемся. И губернатор здесь без вас не разберется. Быстрее в руки возьмите в себя", - призвал Мутко.

Поднявшаяся вода в реке Ия накрыла Иркутскую область в конце июня. Затопленными оказались около 11 тысяч жилых домов в более чем ста населенных пунктах, пострадали 49 участков дорог и 22 моста.