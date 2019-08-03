На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар

В Красноярском крае в заповедном лесном массиве на месте падения Тунгусского метеорита силами ФБУ "Авиалесоохрана" удалось потушить большой пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Ситуация осложнялась тем, что рядом с очагом возгорания, который возник из-за сухой грозы, нет дорог для доставки техники.

В результате вертолетом Ми-8 удалось забросить специалистов на место пожара - всю работу они делали вручную.

Сообщается, что сейчас команды ФБУ "Авиалесоохрана" потушили все очаги пожара, распространившегося на площади 1570 гектаров в конце июля.