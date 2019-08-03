Военные потушили почти половину пожаров под Красноярском и Иркутском

Более 450 тысяч гектаров из 1 млн 100 тысяч га общей площади зоны неконтролируемого распространения огня потушили экипажи самолетов и вертолетов Минобороны России, привлеченные к борьбе со стихийным бедствием в Сибири. И это результат всего трехдневной работы авиаторов - с 1 по 3 августа.

В субботу корреспонденту "РГ" в оборонном ведомстве сообщили, что в Красноярском крае и Иркутской области авиагруппировка МО ликвидировала 116 крупных лесных пожаров. 3 августа военно-транспортные Ил-76 ВТА совершили 24 вылета и сбросили на очаги огня свыше 1000 тонн воды. За это же время экипажи армейских вертолетов Ми-8 провели 60 вылетов, сбросив более 600 тонн воды на 32 очага открытого возгорания.

Всего, по данным ведомства, на охваченные огнем лесные массивы за три дня сброшено более 3586 тонн воды. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 58 вылетов. Вертолеты Ми-8 армейской авиации Центрального и Восточного военных округов выполнили 102 вылета на тушение пожаров.

В Минобороны РФ также сообщили, что применение армейских самолетов и вертолетов для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края. В результате улучшилась общая экологическая обстановка в регионе.

Напомним, что авиагруппировку для тушения тайги в Сибири военные создали по распоряжению президента Владимира Путина. На борьбу с огненной стихией в Красноярский край направили десять военно-транспортных Ил-76 и столько же армейских вертолетов Ми-8, оборудованных специальными водосливными устройствами. В группировку включили экипажи, уже имеющие опыт подобной работы в различных регионах России.

Для мониторинга обстановки в охваченных пожарами районах Сибири военные использовали беспилотники и фронтовые самолеты разведчики Су-24МР.

Для общего руководства этой группировкой министр обороны Сергей Шойгу командировал в Красноярский край своего заместителя Дмитрия Булгакова. Известно, что в день эта группировка в среднем выполняет до 20 вылетов на тушение пожаров.