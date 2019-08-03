Альпинист из Румынии повредил ногу при восхождении на Эльбрус

На склоне Эльбруса альпинист из Румынии получил травму и не смог самостоятельно передвигаться. Об этом в субботу сообщили в главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Информация об инциденте поступила в центр управления в кризисных ситуациях рано утром. Стало известно, что случай произошел на высоте 5100, предположительно, в районе так называемой "косой полки". Пострадавшего 1986 года рождения спустили до поляны Азау, где передали сотрудникам скорой помощи.

Состояние пострадавшего не уточняется. На месте происшествия работали три спасателя и одна техника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.