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03.08.2019 15:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фаер-шоу Rammstein в Петербурге собрало около 60 тысяч зрителей

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге с грандиозным успехом прошел концерт группы Rammstein. Немецкие рокеры побывали в Северной столице в рамках Europe Stadium Tour 2019 - впервые за 10 лет - и представили новую пластинку.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Rammstein: Россия, мы любим тебя!

- Группа, образованная на стыке 90-х и нулевых, вызвала настоящий бум в industrial-metal-культуре и моментально завоевала самые верхние позиции в различных хит-парадах, но в последнее время поклонники потеряли ее из вида, - так концентр был анонсирован на официальном сайте российской части тура. - Событие ожидаемо порадует фанатов и позволит снова увидеть яркое, наполненное глубоким драматическим смыслом шоу.

Как сообщает корреспондент "РГ", в день концерта рядом со стадионом "Газпром Арена" царил сильный ажиотаж, "лишние билетики" спрашивали прямо у ближайших станций метро. На официальных сайтах продаж, в том числе тура Rammstein, в день концерта билетов не было. Зато часто звучала иностранная речь – на концерт любимой группы прибыли фанаты из Европы.

Подготовка петербургского стадиона к фаер-шоу заняла примерно неделю, рассказали корреспонденту "РГ" в компании NCA, которая выступила организатором гастролей Rammstein в России. Немецкие музыканты привезли в Россию около 75 фур с оборудованием, на сцене смонтировали грандиозную конструкцию с экраном, лифтом и бесчисленными прожекторами, а на поле установили мачты со звуковым и световым оборудованием. У каждой из них дежурили пожарные, так как в шоу был задействован открытый огонь. Из-за этого, кстати, накануне в социальных сетях даже появились сообщения о пожаре на стадионе.

Программу шоу открыли две прекрасные девушки в красных платьях - французский дуэт Duo Jatekok, которые в течение часа играли песни Rammstein в обработке для фортепиано. Затем еще полтора часа - грандиозное шоу, построенное на треках новой пластинки. Началось оно с исполнения композиции Was Ich Liebe, и только потом Тилль Линдеманн поздоровался с залом. По-русски: "Добрый вечер". Отдельно, кстати, "Раммы" обыграли дату своего концерта в Северной столице - 2 августа, День ВДВ. Во время исполнения Engel - одного из главных хитов группы, популярного со времен второго альбома Sehnsucht - музыканты сели в надувные лодки и "поплыли" по рукам фанатов. Клавишник Кристиан Лоренц надел для этого форму десантника - тельняшку и голубой берет.

Выступление Rammstein завершилось ровно в 22.00 - все музыканты вышли на авансцену и поклонились, а затем ушли из зоны видимости. Однако и это стало чатсью шоу - под рев фанатов они отыграли на бис еще полчаса. На официальном сайте российского турне так и было указано - окончание концерта в 22.30.

Кстати:

Убирать декорации после выступления немецких гостей пришлось крайне оперативно - за одну ночь. Как уточнили в NCA, после дние гости покинули зал около полуночи, а в 13.15 следующего дня стадиону вернули спортивное предназначение. Сегодня на "Газпром - арене" состоится матч "Зенит" - "Краснодар".

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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