В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека

В Ленинградской области полиция проводит проверку по факту ДТП на федеральной трассе "Кола". При столкновении легковой машины Skoda с грузовиком КамАЗ погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел сегодня утром в Бокситоргорском районе. Skoda выехала на встречную полосу, по которой двигался грузовик. Водитель и двое пассажиров легковой машины скончались на месте ЧП.

По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в 9.50 в связи с проведением следственных мероприятий участок дороги полностью перекрыли. Объезд был организован через город Пикалево. В 10.40 движение открыли. Претензий к дорожным органам в связи с ДТП нет.