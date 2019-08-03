Новости

Названы регионы - лидеры по обнаруженным психическим расстройствам 13:00
Назван "скрытый" ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией 12:35
Путин: Армейские международные игры становятся замечательной традицией 12:27
Минск призывает не допустить размещения РСМД в Европе 11:53
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека 11:45
Назван предполагаемый соперник Федора Емельяненко 11:36
Альпинист из Румынии повредил ногу при восхождении на Эльбрус 11:31
Крупный пожар в здании в центре Москвы потушен 11:25
В Приамурье увеличилось число подтопленных населенных пунктов 11:15
Драка россиян на борту самолета Стамбул-Екатеринбург попала на видео 11:15
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии 11:00
Тиль вылетает в Москву для подписания контракта со Спартаком" 10:10
Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером 10:07
Стало известно, сколько зарабатывает Зеленский на посту президента 10:07
Путин подписал законы об уточнении понятия шпионских устройств 10:05
На конкурсе "Мисс Венесуэла" отказались называть параметры победительницы 09:54
Крупный пожар в центре Москвы локализован 09:42
Крупный пожар произошел в столичном районе Замоскворечье 09:18
Центральный рынок в столице не откроется - владельцы опасаются провокаций 09:10
Месси дисквалифицирован на три месяца 09:03
В Германии изъята рекордная партия наркотиков на миллиард евро 08:51
В Хабаровске экстренно закроют дамбу, чтобы в город не вошла вода 08:48
В Сети высмеяли мать жениха за попытку перещеголять невесту 08:42
В США три человека погибли при обрушении утеса на популярном пляже 08:37
Третью группу косаток отправили на судне по Амуру для выпуска на волю 07:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
03.08.2019 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека

Текст: Ульяна Вылегжанина (Ленинградская область)

В Ленинградской области полиция проводит проверку по факту ДТП на федеральной трассе "Кола". При столкновении легковой машины Skoda с грузовиком КамАЗ погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка

Инцидент произошел сегодня утром в Бокситоргорском районе. Skoda выехала на встречную полосу, по которой двигался грузовик. Водитель и двое пассажиров легковой машины скончались на месте ЧП.

По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в 9.50 в связи с проведением следственных мероприятий участок дороги полностью перекрыли. Объезд был организован через город Пикалево. В 10.40 движение открыли. Претензий к дорожным органам в связи с ДТП нет.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа
Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В посольстве РФ прокомментировали последние санкционные шаги США
Путин подписал закон о повышении детских пособий