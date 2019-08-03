"Ленинград" даст прощальный концерт в Крыму

Группа "Ленинград", для которой нынешний стадионный тур, как заверил Шнур, - прощальный, после чего ВИА (в очередной раз) ждет роспуск, принимает участие в мероприятии ZBFest, которое стартует вечером 3 августа в Балаклаве.

Сергей Шнуров и его группировка - хедлайнеры шоу.

Как уточняет РИА Новости Крым, концертная программа фестиваля начнется в 19:00 с выступления российской певицы Даны Соколовой. После - Шнуров и рэпер Мот.

Также в программе - Диана Арбенина и "Ночные снайперы".

Организаторы фестиваля напоминают, что это будет последний для крымчан шанс увидеть и услышать "Ленинград" вживую

Первый ZBFest - на виноградниках, приуроченный к Международному дню шампанского - состоялся в августе 2016-го.