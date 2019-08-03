Новости

Съемки "Дракулы" завершились нежданным появлением летучей мыши 16:31
Стивен Кинг напишет новый финал для экранизации "Противостояния" 16:13
Создатель "Острых козырьков" приступил к работе над шестым сезоном 15:46
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram 15:33
Умер известный кинокомпозитор Баррингтон Фелунг 02:35

"Ленинград" даст прощальный концерт в Крыму

Новости
    03.08.2019, 16:38
Текст:   Олег Усков

Группа "Ленинград", для которой нынешний стадионный тур, как заверил Шнур, - прощальный, после чего ВИА (в очередной раз) ждет роспуск, принимает участие в мероприятии ZBFest, которое стартует вечером 3 августа в Балаклаве.

Сергей Шнуров и его группировка - хедлайнеры шоу.

Как уточняет РИА Новости Крым, концертная программа фестиваля начнется в 19:00 с выступления российской певицы Даны Соколовой. После - Шнуров и рэпер Мот.

Также в программе - Диана Арбенина и "Ночные снайперы".

Организаторы фестиваля напоминают, что это будет последний для крымчан шанс увидеть и услышать "Ленинград" вживую

Первый ZBFest - на виноградниках, приуроченный к Международному дню шампанского - состоялся в августе 2016-го.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В Сеть "слили" первые кадры из секретного фильма Кристофера Нолана 02:21
Песня группы Metallica отпугнула пуму и спасла жительницу Канады 00:33
Резонансный сериал "13 причин почему" закончится четвертым сезоном 00:12
Создатель сериала HBO "Чернобыль" рассказал о важной удаленной сцене 02.08.2019
⧣ Россия
Фото: REUTERS/ Mario Anzuoni
Дженнифер Энистон пригласили в "Брата 3" на роль монахини, жены людоеда 02.08.2019
Умерла певица Александра Стрельченко 02.08.2019
Юрий Лоза раскритиковал Анджелину Джоли и похвалил Шварценеггера 02.08.2019
⧣ музыка
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре" 02.08.2019
Пашкет предложил сотрудничество Максиму Фадееву на фоне скандала 01.08.2019
Бари Алибасов намерен взыскать с производителя "Крота" 100 миллионов 01.08.2019
⧣ фестивали
Фото: kinopoisk.ru
В Англии пройдет фестиваль "Острых козырьков" 02.08.2019
Создатель "Чипа и Дейла" и "Черного Плаща" приедет на Comic-Con Russia 30.07.2019
Бузова и Maruv споют на фестивале бургеров в Москве 27.07.2019