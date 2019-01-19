Перенесшую приступ Диану Арбенину отпустили из больницы под расписку

Музыкант, певица, поэтесса, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, накануне госпитализированная во Франции и перенесшая шестнадцатичасовой сердечный приступ, выписалась из больницы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на PR-директор исполнительницы Марию Кохель.

Известно, что состояние артистки удалось стабилизировать и угрозы ее жизни нет.

"Диана выписалась из больницы под свою ответственность. Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться", - рассказала Кохель. По ее словам, Арбениной назначили лечение. По приезде в Москву певица пройдет обследование.

Диана Арбенина родилась в 1974 году в Воложине, Минская область. Летом 1993-го во время каникул в Санкт-Петербурге познакомилась со Светланой Сургановой, с которой была создана группа "Ночные снайперы". Дебютный альбом коллектива вышел в 1995 году. В 2002-м Сурганова покинула группу.

Песни коллектива звучат в фильмах и сериалах "Азазель", "Я остаюсь", "День радио", "Кандагар", "Склифософский", "Распутин", "Мы из будущего 2", других.