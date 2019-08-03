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03.08.2019 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы регионы-лидеры по обнаруженным психическим расстройствам

Текст: Руслан Мельников
В интернете появилась информация о том, в каких российских регионах зафиксировано наибольшее количество пациентов, страдающих от психических расстройств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти сведения публикует RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год. При этом уточняется, что речь идет о тех пациентах, у которых впервые диагностированы психические расстройства. Также при анализе не учитывались случаи психических расстройств, вызванные употреблением психоактивных веществ.

Фото: iStock
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Лидирующим городом по исследованному показателю оказался Санкт-Петербурге, в котором зафиксировано примерно 4700 таких пациентов. За ним с существенным отрывом следует Москва. Среди столичных жителей отмечено 2800 пациентов, страдающих от психических расстройств. В числе регионов-лидеров также оказались Татарстан (2500 пациентов), Башкортостан (2400 пациентов) и Челябинская область (2100 пациентов).

Самыми благополучными в этом отношении являются Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская и Мурманская области, а также Севастополь. Здесь отмечены соответственно 8, 44, 56, 71 и 88 пациентов.

Всего по данным Минздрава в 2018 году психические расстройства впервые диагностировались примерно у 59 100 россиян.

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