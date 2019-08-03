Названы регионы-лидеры по обнаруженным психическим расстройствам

В интернете появилась информация о том, в каких российских регионах зафиксировано наибольшее количество пациентов, страдающих от психических расстройств.

Эти сведения публикует RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год. При этом уточняется, что речь идет о тех пациентах, у которых впервые диагностированы психические расстройства. Также при анализе не учитывались случаи психических расстройств, вызванные употреблением психоактивных веществ.

Лидирующим городом по исследованному показателю оказался Санкт-Петербурге, в котором зафиксировано примерно 4700 таких пациентов. За ним с существенным отрывом следует Москва. Среди столичных жителей отмечено 2800 пациентов, страдающих от психических расстройств. В числе регионов-лидеров также оказались Татарстан (2500 пациентов), Башкортостан (2400 пациентов) и Челябинская область (2100 пациентов).

Самыми благополучными в этом отношении являются Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская и Мурманская области, а также Севастополь. Здесь отмечены соответственно 8, 44, 56, 71 и 88 пациентов.

Всего по данным Минздрава в 2018 году психические расстройства впервые диагностировались примерно у 59 100 россиян.