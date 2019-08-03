В крупном ДТП под Волгоградом погибли два человека

В Волгоградской области произошла крупная авария с человеческими жертвами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного управления МВД Антона Корнаухова, по предварительной информации, ДТП произошло из-за автомобиля ВАЗ-2114, который выехал на встречную полосу. В результате три машины столкнулись на мостовом переходе по плотине Волжской ГЭС.

В аварии погибли девушка и молодой мужчина, которые были пассажирами ВАЗ-2114. С места ДТП госпитализированы шесть пострадавших, среди которых - двое детей, причем один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Движение по мостовому переходу возобновлено в обычном режиме.