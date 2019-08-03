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03.08.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Драка россиян на борту самолета Стамбул-Екатеринбург попала на видео

Трое россиян устроили перед взлетом драку на борту рейса Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Екатеринбург. Потасовку снял на видео один из пассажиров.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Причина ссоры неизвестна. По данным E1.RU, конфликт начала женщина, потом вмешался второй мужчина, который за нее заступился.

Остальные пассажиры принялись разнимать дерущихся, призывая не задерживать самолет. Вскоре подошли и бортпроводники.

В результате трех дебоширов сняли с рейса.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, несмотря на драку, самолет прибыл вовремя - в 6.51 по местному времени.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Дебоши в самолетах РГ-Видео
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