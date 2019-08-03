Драка россиян на борту самолета Стамбул-Екатеринбург попала на видео

Трое россиян устроили перед взлетом драку на борту рейса Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Екатеринбург. Потасовку снял на видео один из пассажиров.

Причина ссоры неизвестна. По данным E1.RU, конфликт начала женщина, потом вмешался второй мужчина, который за нее заступился.

Остальные пассажиры принялись разнимать дерущихся, призывая не задерживать самолет. Вскоре подошли и бортпроводники.

В результате трех дебоширов сняли с рейса.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, несмотря на драку, самолет прибыл вовремя - в 6.51 по местному времени.