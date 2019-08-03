Профессор Сорбонны превратила дно уральского карьера в знак бесконечности

Фотографии выложил в своем Instagram глава Саткинского района Александр Глазков.
Карьер расположен в относительной близости от Сатки - одного из горнозаводских центров Южного Урала. Разрабатывали Березовский еще в начале ХХ века, но по-настоящему добычу здесь развернули только в 90-х годах. Запасы магнезита, лучшего минерала для производства огнеупоров, подходят к концу, карьер в ближайшие годы затопит водой.
Память о нем останется в видеофильме, снятом в ходе проведения перфоменса, и в книге, которую художница планирует издать во Франции. А снимки можно будет увидеть на итоговой выставке Уральского биеннале.
На символ бесконечности ушло 800 метров красной ткани. Ее группа работниц предприятия растягивала из рулонов по линии-борозде, начерченной с помощью бульдозера.
Ольга Киселева задумала акцию после знакомства со снимками саткинских карьеров. В кольцеобразных дорогах для грузовиков, идущих по бортам горных разрезов, она увидела индустриальную красоту и тот самый знак бесконечности.
К слову, подобный знак из красной ткани уже был смонтирован семь лет назад в шахтерском Лансе - вокруг нового здания Лувра, где экспонируется современное искусство. К слову, в этом музее демонстрируется другой проект художника, созданный ранее совместно с инженерами "Уралмаша", - часы биологического времени человека.
Ольга - уроженка Ленинграда, руководитель Департамента искусства и науки Университета Сорбонны, участница множества международных выставок, обладательница ряда престижных премий.