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03.08.2019 16:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Урал" не смог удержать победу в матче против "Ростова"

Текст: Максим Домчев
В стартовом матче 4-го тура РПЛ "Урал" и "Ростов" забили в ворота друг друга 4 мяча, но победителя выявить не смогли. Матч прошел на "Екатеринбург Арене".

Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте после точного удара Андрея Панюкова. Больше голов в первой половине встречи зрители не увидели.

Фото: EPA.
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Зато во втором тайме команды показали более яркий и результативный футбол. Эльдор Шомуродов сравнял счет, а чуть менее, чем за 10 минут до конца Владимир Ильин снова вывел "Урал" вперед. Но удержать победный счет команде Дмитрия Парфенова не удалось. Бьорн Сигурдарсон позволил "Ростову" уйти от поражения.

В турнирной таблице "Урал" занимает третье место, имея в активе семь очков, "Ростов" расположился на второй строчке, набрав восемь баллов.

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