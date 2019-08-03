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03.08.2019 15:10
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор потребовал удалить нелегальные копии "Рассказа служанки"

Текст: Юлия Кривошапко

Владельцы 214 интернет-сайтов по требованию Роскомнадзора изъяли из открытого доступа нелегальные копии сериала "Рассказ служанки". Ожидается удаление пиратского контента еще с 4 страниц. Доступ к 162 ресурсам, которые не выполнили требование Роскомнадзора, ограничивается операторами связи.

Роскомнадзор обнаружил 160 сайтов с рекламой поддельных паспортов

Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и смежных прав. Если реакции нет, правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о предварительных обеспечительных мерах, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу, напоминают в Роскомнадзоре.

В случае с сериалом "Рассказ служанки" Мосгорсуд вынес именно такое определение. Поводом послужило заявление компании-правообладателя АО "Сеть Телевизионных Станций".

"Рассказ служанки" - (англ. The Handmaids' Tale) - фантастическая драма. Премьера сериала состоялась в апреле 2017 года. Третий сезон фильма вышел на экраны в начале июня.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор
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