Роскомнадзор потребовал удалить нелегальные копии "Рассказа служанки"

Владельцы 214 интернет-сайтов по требованию Роскомнадзора изъяли из открытого доступа нелегальные копии сериала "Рассказ служанки". Ожидается удаление пиратского контента еще с 4 страниц. Доступ к 162 ресурсам, которые не выполнили требование Роскомнадзора, ограничивается операторами связи.

Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и смежных прав. Если реакции нет, правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о предварительных обеспечительных мерах, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу, напоминают в Роскомнадзоре.

В случае с сериалом "Рассказ служанки" Мосгорсуд вынес именно такое определение. Поводом послужило заявление компании-правообладателя АО "Сеть Телевизионных Станций".

"Рассказ служанки" - (англ. The Handmaids' Tale) - фантастическая драма. Премьера сериала состоялась в апреле 2017 года. Третий сезон фильма вышел на экраны в начале июня.