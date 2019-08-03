"Русфонд" получил назад собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Все денежные средства, собранные телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске, возвращены "Русфонду" в полном объеме, передает ТАСС.

"2 августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей - остаток долга наследников Жанны Фриске, - сообщили в фонде. - Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено Русфонду 60 000 рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины".

Напомним, что решение о взыскании средств, собранных на лечение певицы и неизрасходованных, Перовский суд Москвы принял еще в 2017 году. Деньги были взысканы солидарно с родителей Фриске и с ее сына, интересы которого представлял его отец Дмитрий Шепелев.

Теперь эти средства будут направлены на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.