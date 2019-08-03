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03.08.2019 14:41

Сергей Шойгу открыл в парке "Патриот" памятник миротворцам

Текст: Юрий Гаврилов
Основным рабочим местом министра обороны РФ Сергея Шойгу в субботу стал подмосковный военно-патриотический парк "Патриот". Там глава оборонного ведомства страны не только дал старт Армейским международным играм - рекордным по числу команд, стран-участниц и количеству конкурсов, - но и открыл памятник миротворцам, которые, по словам Шойгу, "по всему миру, практически во всех горячих точках с честью выполняют взятые на себя обязательства".

На торжественной церемонии министр напомнил, что миротворчество имеет давнюю и легендарную историю. "В разные годы, в разные времена они становились между враждующими сторонами. Помогали разным народам и разным странам", - отметил глава Минобороны. В качестве примера он сослался на деятельность российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. По оценке министра, эта структура "работает достойно, ответственно и с честью выполняет свои задачи".

- К сожалению, в этой работе не обходится и без потерь. Многие, кто выбрал для себя путь миротворца, положили свою жизнь на то, чтобы народы жили в мире и согласии. Сегодня мы отдаем дань памяти и всем погибшим и всем тем, кто с честью несет службу во всех уголках нашей планеты, - подчеркнул Шойгу.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Он выразил надежду, что установленный в парке "Патриот" памятник будет напоминать всем, какую тяжелую, нелегкую работу выполняют миротворцы. Министр также поблагодарил авторов и скульпторов, которые трудились над его созданием.

Надо иметь в виду, что Сергей Шойгу сам неоднократно возглавлял миротворческие операции. Ему и его коллегам довелось работать в разрушенных грузинскими боевиками южноосетинских селах, в охваченном гражданской войной Таджикистане он вел переговоры с радикалами - убеждал их пропустить в мирные села колонны с гуманитарными грузами. В Приднестровье и Ингушетии Шойгу договаривался о сложении оружия и мирном диалоге враждующих сторон, которые положили бы конец гибели ни в чем не повинных людей. Так что, в каком-то смысле, новый памятник в Подмосковье сооружен и в благодарность самому министру.

В оборонном ведомстве корреспонденту "РГ" рассказали, что монумент в парке "Победа", созданный по инициативе Шойгу, выполнен авторским коллективом под руководством скульптора Даши Намдакова.

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