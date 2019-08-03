США продавили дополнительные поставки говядины в ЕС под угрозой санкций

США под угрозой введения новых импортных пошлин на автомобили заставили Евросоюз пойти на дополнительные закупки американской говядины. "Трамп может радоваться", - пишет в этой связи журнал Focus.

В соответствии с подписанным между сторонами меморандумом, из контингента ЕС в 45 тысяч тонн на ввоз говядины в течение семи лет США достанутся 35 тысяч тонн. Всего лишь 10 тысяч тонн останутся для крупнейших до этого поставщиков говядины из Аргентины и Уругвая.

Таким образом, стоимость беспошлинного экспорта американской говядины увеличится с примерно 150 миллионов долларов до примерно 420 миллионов долларов благодаря соглашению в течение следующих семи лет, пояснили в правительство США.

Евросоюз в этой связи заявил, что поставки мяса должны соответствовать "качеству и безопасности" по европейским стандартам. "Американская говядина - самая лучшая в мире", - парировал президент Трамп.

По оценкам экспертов, европейцы вынуждены пойти уступки, чтобы избежать больших проблем. Летом прошлого года администрация США ввиду обострения двусторонних торговых отношений рассматривала возможность введения пошлин в 25 процентов на импорт автомобилей из ЕС. Это решение негативно сказалось бы на немецких производителях, для которых Северная Америка является важным рынком сбыта. Утверждение соглашения в ЕС является формальностью.

"Брюссель поступил правильно, чтобы избежать эскалации торговой войны и добился тем самым временной передышки. Но уступками Еврокомиссия создает опасный прецедент. От Трампа последуют новые требования в отношении сои и сжиженного газа. Никто не остановит это безумие", - комментирует ситуацию эксперт по внешней торговле партии "зеленых" Катарина Дреге.