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Рубрика: В мире

Стало известно, сколько зарабатывает Зеленский на посту президента

Текст: Александр Саможнев
Фото: Стрингер/ РИА Новости Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский получает 28 тысяч гривен (71 тысяча рублей) в месяц до вычета налогов. Столько же, как и экс-президент Петр Порошенко, сообщает телеканал "Громадське" со ссылкой на Государственное управление по делам главы государства.

Фото: youtube.com
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По данным телеканала, надбавки, премии и прочие выплаты президенту Украины не установлены. Между тем первая зарплата Зеленского в мае после вступления в должность составила около 32 тысяч рублей. При этом были удержаны налоги и сборы в размере 6 тысяч рублей. Предшественник на этом посту зарабатывал вдвое больше. По закону, глава государства имеет право, помимо основной деятельности, давать лекции и проводить семинары и концерты.

До прихода во власть Владимир Зеленский получал значительно больше. Это следует из декларации его доходов, опубликованной Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК). В 2018 году доходы Зеленского, тогда еще предпринимателя, составили 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов). Большая часть финансовых поступлений была связана с работой в студии "Квартал 95".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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