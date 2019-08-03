Стало известно, сколько зарабатывает Зеленский на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский получает 28 тысяч гривен (71 тысяча рублей) в месяц до вычета налогов. Столько же, как и экс-президент Петр Порошенко, сообщает телеканал "Громадське" со ссылкой на Государственное управление по делам главы государства.

По данным телеканала, надбавки, премии и прочие выплаты президенту Украины не установлены. Между тем первая зарплата Зеленского в мае после вступления в должность составила около 32 тысяч рублей. При этом были удержаны налоги и сборы в размере 6 тысяч рублей. Предшественник на этом посту зарабатывал вдвое больше. По закону, глава государства имеет право, помимо основной деятельности, давать лекции и проводить семинары и концерты.

До прихода во власть Владимир Зеленский получал значительно больше. Это следует из декларации его доходов, опубликованной Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК). В 2018 году доходы Зеленского, тогда еще предпринимателя, составили 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов). Большая часть финансовых поступлений была связана с работой в студии "Квартал 95".