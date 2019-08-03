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03.08.2019 14:10
Рубрика: Культура

Тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки

Текст: Инга Бугулова

Гастроли британского певца Эда Ширана в поддержку альбома Divine побили рекорд, став самыми высокооплачиваемыми в истории музыки. Концерты, стартовавшие в 2017 году, уже собрали 736 миллионов долларов и соберут еще - тур пока не окончен.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Эд Ширан сместил с лидерской позиции U2 - группа оставалась рекордсменом на протяжении восьми лет со сборами в 735 миллионов долларов, сообщает The Guardian. При этом, вероятно, Эда Ширана теперь не смогут обойти еще дольше - впереди у него еще целый ряд концертов.

"Спасибо всем и каждому, кто пришел на шоу. Осталось 12 концертов, я никогда этого не забуду", написал музыкант в своем Instagram.

Гастроли британского исполнителя, кроме того, станут самыми посещаемыми в истории - на них продано 8,5 млн билетов в 43 странах мира. Всего в туре запланировано 255 выступлений - их огромное количество и обеспечило рекорд, несмотря на то, что билеты стоили почти на 15 процентов дешевле, чем на шоу U2.

Культура Музыка Поп-музыка
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