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03.08.2019 07:23
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, какие болезни чаще "преследуют" родившихся зимой

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Люди, появившиеся на свет осенью и зимой, подвержены более высокому риску развития психических расстройств по сравнению с теми, кто родился весной и летом. Исследователи из Университета Кардиффа связали это с уровнем гормона стресса кортизола у женщин, передает Medicalxpress.

Ранее ученые выяснили, что высокие уровни кортизола у беременных женщин провоцируют повышенный риск появления заболеваний психики у детей. Новая работа специалистов объяснила более детально этот механизм.

Фото: iStock
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По словам профессора Роса Джонса, уровень кортизола у женщины во время беременности увеличивается по естественным причинам.

- Однако у представительниц слабого пола, рожавших осенью и зимой, в слюне, в среднем, обнаружено кортизола на 20% больше, чем у остальных. Поэтому "осенние и зимние" дети испытывают на себе влияние гормона стресса сильнее, чем появившиеся на свет в теплое время года, - объяснили специалисты.

Они уточнили, что в исследовании приняли участие 316 женщин. Данные о состоянии здоровья добровольцев были собраны перед родами и после. Кортизол был получен из образцов материнской слюны.

Общество Здоровье
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