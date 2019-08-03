В Германии изъята рекордная партия наркотиков на миллиард евро

В Германии изъята рекордная в истории партия наркотиков на миллиард евро. По документам 4,5 тонны кокаина проходили как соевые бобы, которые были отправлены из Уругвая, сообщает Associated Press.

Однако вместо бобов сотрудники таможни увидели даже не ящики с ними, а черные спортивные сумки, в которых находились бесчисленные (4200 штук) пакеты с порошком.

Стоимость партии, которая была изъята в порту Гамбурга, была оценена в миллиард евро по уличным ценам. Она стала крупнейшей партией кокаина, изъятой в истории Германии. Смертельный груз следовал из столицы Уругвая Монтевидео в бельгийский Антверпен.

Представители немецкой таможни заявили, что наркотики были уничтожены "в условиях строгой секретности и беспрецедентных мер безопасности".