В канадской деревне объявлена эвакуация из-за схода поезда с химикатами

В Канаде жителей деревни Ирвайн (провинция Альберта) призвали срочно эвакуироваться из-за схода с рельсов поезда, перевозившего химикаты. По данным специалистов, есть опасность воздействия на людей химических веществ.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте службы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Уточняется, что район срочно должны покинуть все жители в радиусе семи километров.

Сейчас в районе Сайпресс, в котором расположена деревня, объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости. О каких конкретно химикатах идет речь - пока не сообщается. Также нет подробностей ЧП с поездом.