В Китае более 60 человек госпитализированы из-за утечки хлора в бассейне

На юго-западе Пекина в одном из местных бассейнов произошла утечка газообразного хлора. Инцидент случился в пятницу вечером в районе Фаншань.

Посетители бассейна "Жуйлай" неожиданно почувствовали головокружение и тошноту. Было принято решение об эвакуации. Госпитализация потребовалась 61 человеку, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти.

По данным на утро субботы, в больницах еще остаются 38 пострадавших, остальных медики отправили домой. Специальная комиссия начала расследование причин утечки хлора.